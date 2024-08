Michael assinou contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2028 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/08/2024 17:22 | Atualizado 22/08/2024 17:23

Rio - Anunciado pelo Flamengo na tarde desta quinta (22) , Michael celebrou seu retorno ao clube. O atacante firmou contrato com o clube da Gávea até 31 de dezembro de 2028.

"Sem querer passar por cima de ninguém, apenas dar o meu melhor para que o Flamengo seja beneficiado. O clube é mais importante que qualquer atleta. (…) É uma emoção muito grande", disse Michael em entrevista à FlaTV.



O novo camisa 30 do Rubro-Negro apontou Marcos Braz como a "parte fundamental" para fechar com o Flamengo. Além disso, ele revelou que teve outras propostas, mas admitiu que o desejo de voltar ao clube carioca pesou.

"A parte fundamental para eu voltar ao Flamengo foi o Marcos (Braz), sem dúvidas. Realmente, tinha outras propostas. Salário, outras coisas, eram melhores, mas eu tinha o desejo de voltar. Muita gente da Arábia disse que eu era maluco. O dinheiro é bom para caramba, só que nesse momento eu queria voltar, de desfrutar da presença de pessoas que eu gosto, estar perto da família, dos amigos", declarou.

Será a segunda passagem de Michael no Flamengo. Entre 2020 e 2021, disputou 105 jogos, fez 23 gols e foi campeão do Carioca, Brasileirão, Recopa e Supercopa do Brasil.