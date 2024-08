Jorge Mora, de 18 anos, tem passagens pela seleção de base do Paraguai - Divulgação / Paraguai

Jorge Mora, de 18 anos, tem passagens pela seleção de base do ParaguaiDivulgação / Paraguai

Publicado 22/08/2024 13:29

Rio - O Flamengo segue buscando reforços, mas não apenas para o profissional. O Rubro-Negro acertou nesta quinta-feira (21) a contratação do meia Jorge Mora para a categoria de base. O meia, de 18 anos, possui passagens pela seleção de base do Paraguai e estava atuando pelo time profissional do Sol de America.

Jorge Mora assinou contrato até o fim de 2026, com opção de renovação por mais dois anos e meio. O Flamengo pagou R$ 1,7 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador. A joia paraguaia chega para reforçar a base, mas a aparição no profissional num futuro próximo não está descartada, dependendo do desenvolvimento.

A negociação foi intermediada pelo empresário Marco Vanzini. Na temporada 2023/24, Jorge Mora atuou em apenas sete jogos no profissional do Sol de America, mas não participou de gols. No ano passado, ele disputou o Sul-Americano sub-17 com o Paraguai e participou de dois gols.