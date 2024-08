Michael foi anunciado pelo Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 22/08/2024 13:11 | Atualizado 22/08/2024 13:36

Rio - O Flamengo anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Michael. O jogador, de 28 anos, que estava no futebol árabe desde 2022, irá viver sua segunda passagem no clube carioca. Ele assinou contrato por quatro anos com o Rubro-Negro.

"O Manto Sagrado representa muita coisa. Representa muita gente e é símbolo de valor, de raça, de amor e de paixão. Para honrar essas cores, você tem que estar disposto a dar a vida e suamos o Manto em busca do nosso lugar... o topo. O meu coração nunca foi embora e agora eu estou de volta", afirmou o atacante, que já está regularizado no BID, e com isso apto a reestrear.

Michael é o primeiro reforço do Flamengo para o segundo semestre. Desde a lesão de Everton Cebolinha, que não joga mais este ano, a contratação de um atacante se tornou prioridade para os cariocas. O retorno ao Rubro-Negro também era um desejo do jogador.

A primeira passagem do atleta pelo Rubro-Negro começo em 2020, após Michael ter sido contratado depois de se destacar pelo Goiás. O primeiro ano foi bastante irregular, mas o atacante deu a volta por cima na temporada seguinte. Acabou negociado e chegou ao Al-Hilal em 2022.



Nos dois anos que defendeu o Flamengo, Michael entrou em campo em 105 jogos e fez 23 gols. Ele fez parte do elenco do Flamengo que conquistou um Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e dois Campeonato Cariocas.