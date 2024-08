Michael atuando pelo Flamengo - Foto: GettyImages

Michael atuando pelo FlamengoFoto: GettyImages

Publicado 22/08/2024 14:11

Rio - O Flamengo anunciou o primeiro reforço para o segundo semestre desta temporada. O atacante Michael, que estava no futebol saudita desde 2022, está de volta . O jogador, de 28 anos, assinou contrato de quatro anos e irá viver sua segunda passagem com a camisa rubro-negra.

Michael viveu a primeira passagem pelo Flamengo entre 2020 e 2022. O jogador foi contratado após se destacar pelo Goiás. O primeiro ano foi irregular, mas deu a volta por cima no ano seguinte. Ao todo, disputou 105 jogos e marcou 23 gols e 12 assistências, além de conquistar cinco títulos.

Com a camisa do Flamengo, Michael foi bicampeão do Carioca e campeão do Brasileirão, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Já no Al-Hilal, o atacante disputou 104 partidas, marcou 20 gols e deu 25 assistências, além de conquistar o bi do Campeonato Saudita, Copa do Rei e Supercopa Saudita.

Veja os melhores momentos de Michael pelo Flamengo: