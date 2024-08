Wesley em ação durante jogo do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Wesley em ação durante jogo do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 23/08/2024 20:40

Rio - O Flamengo ficou muito perto de acertar a venda de Wesley para a Atalanta, mas o clube italiano desistiu do negócio nesta semana . A transação poderia render 20 milhões de euros (mais de R$ 120 milhões) aos cofres do Rubro-Negro. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (23), o vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz, reforçou a experiência da diretoria no mercado e negou que tenha ocorrido qualquer tipo de amadorismo.

"A gente está aqui há cinco anos e cinco meses aqui. Tratamos vendas e compras com jogadores em toda a Europa. Tivemos a oportunidade de ter relações com a Ásia, com a Europa, com todos os lugares. A gente nunca teve nenhum tipo de problema nessas relações de compra, venda e empréstimo", disse Braz.

"A gente fez de tudo nesses cinco anos. E, de um dia para o outro, começam as ilações covardes. Mais uma vez de amadorismo. Não teve nada absolutamente nada disso. O que aconteceu foi que um clube que gostaria de comprar o jogador, depois de estar fechado, entendeu que não deveria fazer o negócio", completou.

Braz ainda destacou que a Atalanta pediu pediu para fazer o contrato. Ele explicou que é de praxe o clube que vende redigir o acordo e o que compra revisar. Mesmo assim, o Flamengo atendeu o desejo dos italianos.

"E tem um ponto aí que eu acho que é bom eu registrar. É praxe para todo clube que, quando vende o jogador, é ele quem faz o contrato e o revisor é quem compra. Esse clube da Itália (Atalanta) foi intransigente e falou que eles que deveriam fazer o contrato. Nós deixamos. Eles fizeram o contrato", pontou Braz.

"Quando eles mandaram para gente, a gente querendo ganhar um pouquinho mais de tempo em relação a ajustar as coisas e fazer com calma... É uma transação perto de 20 milhões de euros. Isso não é brincadeira, é um contrato internacional, que precisa de revisão. Isso não é brincadeira. O Flamengo, mesmo assim, deixou a Atalanta fazer, e nós fomos o revisor", prosseguiu.

Ainda de acordo com ele, o Rubro-Negro não perdeu o prazo e nada de anormal aconteceu na negociação. O dirigente também frisou que a Atalanta poderia ter pedido mudança no dia da chegada de Wesley.

"Estava tudo dentro do prazo. Eles correram de um jogador nosso. Correram de um jogador da Espanha. Já começa a ficar muito ruim esse negócio de política, ninguém aguenta mais. Eu queria falar para a torcida do Flamengo: a gente não perdeu nenhum prazo, é covarde essa ilação, a gente faz com responsabilidade e tem que fazer com calma", ressaltou Braz.

"Vai fechar a janela daqui a uma semana, dez dias, tinha tempo hábil para chegar e falar: 'olha não concordamos em liberar o jogador depois da Bolívia, nós queremos o jogador tal dia'. Fazia essa revisão, mandava o e-mail, a gente aceitava e acabou. Não aconteceu nada anormal nessa negociação. O Flamengo não perdeu essa negociação", concluiu.

Marcos Braz e Bruno Spindel Reprodução/YouTube FlaTV

O diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, também abordou o assunto e lembrou que as negociações, às vezes, podem cair. Ele ainda citou Fabrício Bruno, que teve proposta do futebol europeu, e destacou que a permanência de ambos é um reforço esportivo para o time.

"A gente acolheu super bem o Wesley aqui quando aconteceu a questão da Atalanta. São coisas que acontecem no futebol. É corriqueiro das negociações avançarem, mas às vezes elas caem. O Wesley é um jogador que, esportivamente, a gente confia muito, como aconteceu há pouco tempo com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um atleta de Seleção. O Wesley a gente tem uma convicção plena que ele vai ser o lateral da seleção brasileira em breve", afirmou o diretor.



"Aconteceu com o Fabrício, aconteceu com o Wesley. A gente vê como um reforço esportivo os dois estarem aqui conosco. Óbvio que as questões financeiras pesam, mas esportivamente os dois estarem conosco reforça demais o elenco", completou.

Bruno Spindel ainda revelou que houve um papo franco e acolhedor com Wesley após a Atalanta desistir do negócio. Ele reforçou mais uma vez a confiança no lateral-direito e revelou que o Manchester United procurou o técnico Tite para saber mais sobre o jogador.

"Não teve bronca no Wesley. Pelo contrário. Ele foi muito bem acolhido por mim, pelo Braz e pelo Tite. Teve uma conversa muito franca e acolhedora com ele depois da Atalanta desistir do negócio. Havia uma série de outros grandes clubes europeus interessados no Wesley. A gente está aqui para ajudar ele, a gente conta com ele. É um reforço enorme continuar aqui. Óbvio que nesse processo de negociação, tem uma decisão também que é do jogador e, quando isso volta atrás, é algo que ele tem que saber lidar. Ele sempre gostou do Flamengo, é feliz aqui, é grato, reconhece as oportunidades", disse Bruno Spindel.



"A gente vai ajudar o Wesley no que precisar para voltar a performar, estar tranquilo aqui. Do ponto de vista da comissão técnica, o Tite reforçou para ele que conta muito com ele, que é um reforço. O pessoal do Manchester United até ligou para o Tite para saber dele (Wesley), para vocês terem noção do tipo de clube que se interessa pelo Wesley. É uma felicidade ter o Wesley aqui de novo de forma continuada, tenho certeza que ele vai ajudar muito o Flamengo na briga pelas três competições", finalizou.