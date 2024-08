Ilkay Gündogan está de volta ao City - Divulgação / Manchester City

Publicado 23/08/2024 09:20

Rio - O Manchester City anunciou nesta sexta-feira o retorno de Ilkay Gündogan. O meia alemão, de 33 anos, assinou contrato de uma temporada, após defender o Barcelona também por uma temporada. De volta ao clube inglês, Gündogan explicou sua decisão de atuar novamente no atual tetracampeão da Premier League.

"Quando você sai deste lugar, se dá conta do que fez. Se dá conta do quão incrível foi este período. Se dá conta de como este clube é grande. O melhor clube do mundo. Eu não quero que isso soe nostálgico, ainda é sobre competir, ainda é sobre ter aquela direção, ainda é sobre tentar ser a sua melhor versão, e essa é a ambição que eu ainda tenho", afirmou.

O alemão tinha contrato com o Barcelona até junho de 2026, porém, conseguiu convencer o clube espanhol a liberá-lo. Ele também acertou com a equipe catalã à custo zero, em junho do ano passado. No Barça, o meia atuou em 51 jogos, fez quatro gols e deu 14 assistências.



Pep Guardiola foi peça fundamental no retorno de Gündogan. Após os rumores de que o alemão deixaria o Barcelona, o espanhol conversou com o meia. O veterano rejeitou ofertas elevadas, inclusive do futebol do Catar, para voltar o City.



A primeira passagem do alemão pelo City durou sete temporadas. Ele foi contratado após se destacar no Borussia Dortmund. No Reino Unido, Gündogan conquistou uma Liga dos Campeões, cinco Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e duas Supercopas da Inglaterra.