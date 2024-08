Clubes do Rio avançaram na Libertadores - Divulgação / Conmebol

Clubes do Rio avançaram na LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 23/08/2024 07:50 | Atualizado 23/08/2024 07:57

Rio - Atual bicampeão da Libertadores com os títulos de Flamengo e Fluminense nos dois últimos anos, o Rio de Janeiro fez história na temporada de 2024 na competição. Pela primeira vez uma cidade terá três representantes nas quartas de final da competição.

Botafogo, Flamengo e Fluminense tiveram classificações suadas, mas avançaram para as quartas de final. O feito jamais havia acontecido tanto com clubes do Rio, quanto de qualquer outra cidade do continente. Com adversários diferentes na próxima fase, as equipes da Cidade Maravilhosa podem se garantir na semifinal.

O Rio já havia conseguido classificar dois clubes em duas quartas de final da Libertadores. A primeira vez foi em 2012, quando Vasco e Fluminense alcançaram esta etapa da competição. A segunda foi em 2021 com o Tricolor e o Flamengo.

Além dos três clubes do Rio, São Paulo e Atlético-MG representam o Brasil, que novamente mostra um grande domínio, na competição. O River Plate, da Argentina, o Peñarol, do Uruguai, e o Colo Colo, do Chile, são os demais classificados.