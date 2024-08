Flamengo obteve classificação em La Paz - AFP

Publicado 23/08/2024 07:20 | Atualizado 23/08/2024 07:45

Rio - Após a classificação suada para as quartas de finais da Libertadores, a delegação do Flamengo passou por momentos de tensão em La Paz. O ônibus do Rubro-Negro sofreu uma emboscada de torcedores bolivianos e acabou sendo apedrejado nos arredores do estádio Hernando Siles.

Os rubro-negros estavam sendo escoltados por policiais, ainda assim foram vítimas dos torcedores do Bolívar. As pedras quebraram alguns vidros e uma das janelas atingidas foi na altura da cadeira do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e do auxiliar técnico, Matheus Bachi, filho de Tite. Felizmente ninguém se feriu.

O clube carioca obteve a classificação para as quartas de final da Libertadores após perder por 1 a 0 para o Bolívar, em La Paz. Como havia vencido por 2 a 0 no Rio de Janeiro, o Flamengo avançou devido ao saldos de gols. Na próxima fase, o adversário será o Peñarol.