Pedro sentiu lesão muscular no confronto de ida do Flamengo contra o Bolívar, pela LibertadoresPablo Porciuncula/AFP

Publicado 23/08/2024 12:45

Dorival Júnior e a CBF apostam na recuperação dele, com base nas informações que têm.

Pedro ficou fora da seleção brasileira que disputou a Copa América, mesmo em bom momento pelo Flamengo, mas foi convocado nesta sexta-feira (23) , justamente quando está fora por lesão. O centroavante segue em tratamento na coxa esquerda , mas

Por isso, o treinador vai esperar para que Pedro fique à disposição contra o Equador, em 6 de setembro, e Paraguai, no dia 10, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. E conta com ele para mudar um pouco a forma de jogar do time.

"As características do Pedro serão importantes para o momento em que estamos vivendo. Sempre tive muita confiança nele. Acredito que tenham acompanhado a minha última passagem pelo Flamengo. Sempre quis tê-lo em campo pela capacidade que possui", explicou Dorival.



Para o técnico ter a certeza de incluir Pedro na lista, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, conversou com o departamento médico do Flamengo, segundo o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano.



"Nós temos um processo realizado sempre antes do fechamento da lista dos convocados. Foi feito a consulta, Eles fazem este contato não só com os atletas, mas com os clubes. Existe um otimismo de que ele volte em breve e por isso foi relacionado. Mas sabemos que, se no final ele não estiver nas melhores condições, obviamente que o substituiremos. Mas está confirmado na lista, sob a expectativa de uma melhora", disse Rodrigo Caetano.



Luiz Henrique foi convocado mesmo após sair com dores na panturrilha direita na classificação do Botafogo na Libertadores. O atacante será preservado no domingo, contra o Bahia,

mas não preocupa

Ele e Estêvão foram as novidades na lista de convocados e Dorival explicou as opções por chamá-los para os jogos das Eliminatórias.



"Rendimento em campo, aquilo que eles vêm apresentando. Têm nos mostrado coisas muito boas. Acredito que sejam merecidas as convocações", afirmou o treinador, que vai apostar mais uma vez em um jovem do Palmeiras, depois de Endrick:



"De modo geral, sempre na minha carreira eu apostei muito em jovens. Acredito e confio muito que uma mescla é necessária. Um primeiro momento ele teria que ter. Com 16, 20, enfim... é um jogador que vem despontando e mostrando coisas muito boas. Cabe a nós acreditarmos. Tenhamos um pouco de paciência com esses garotos. Ele poderá nos dar um retorno muito grande".



Veja outras declarações de Dorival



Há risco da seleção ficar fora da Copa do Mundo?

"A possibilidade é real para todas as equipes que estão disputando. Agora, tenho confiança muito grande que tudo isso se reverta lá na frente. Se Deus quiser, ao fim do ano isso estará diferente. Trabalho para isso".



As lições da Copa América

"Eu acredito que, de modo geral, a noção de como é uma competição como essa. Foi fundamental para muitos de nós. A complexidade que representou, as distâncias percorridas. Pegamos muitos jogadores em fim de temporada e não tivemos nenhuma lesão. Todos nós aprendemos de alguma forma a conviver com alternância que não acontecem em clubes. Porém, precisamos de muito mais. É natural, temos consciência disso".



Fator psicológico com o momento da Seleção

"Acredito que seja um trabalho sequencial. Tudo isso vai acontecendo com o tempo. É a maturidade da equipe. Os resultados trazem o conforto maior. Mas, para isso, tem que existir trabalho, que vai trazer o sucesso. Estamos trabalhando com muita dedicação desde o primeiro dia que chegamos. O Brasil ainda será muito forte, podem ter certeza disso. Mas vai acontecer com o tempo. É fundamental que todos acreditemos".