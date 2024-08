John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/08/2024 10:46

Rio - O acionista majoritário do Botafogo, John Textor, divulgou um comunicado confirmando sua intenção de vender as ações do Crystal Palace para adquirir controle majoritário do Everton. O norte-americano conseguiu um período de exclusividade para finalizar a compra do clube de Liverpool.

O empresário tem 45% dos direitos do Crystal Palace e tinha o interesse de assumir o controle majoritário do clube. Diante da negativa, a opção passou a ser outra equipe da Inglaterra. A 777 Partners tinha negociação encaminhada com o Everton, porém, acabou fracassando. Com isso, Textor viu a oportunidade no clube de Liverpool.



"À luz de relatórios recentes, que acreditamos que podem ser bem-intencionados, mas ainda são imprecisos ou imprecisos, nos sentimos compelidos a esclarecer nossas intenções como atuais proprietários do Crystal Palace Football Club, para o benefício de sua comunidade e para o benefício da comunidade do Everton, que pode ser afetada por esses relatórios", diz uma parte do comunicado.



John Textor é CEO de uma holding que administra clubes ao redor do mundo. O norte-americano é acionista majoritário do Lyon, da França, do Botafogo e do RWD Molenbeek. O empresário tem ações minoritárias no Crystal Palace, clube inglês.