Bela do Flamengo, Vanessa AtaídesReprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 13:00 | Atualizado 23/08/2024 13:04

Rio - A bela do Flamengo, Vanessa Ataídes, foi convidada para agitar as noites cariocas nas boates para maiores de 18 anos. Ela conta que, após muitos pedidos de seus seguidores, resolveu encarar essa nova jornada. Vanessa também diz que está muito ansiosa e preparou um show com maior carinho para todos.

"Eu sempre recebo muitos pedidos de seguidores pedindo para me conhecer, pedindo para me encontrar para tira uma foto comigo. Então, achei a proposta de tocar nas boates ótima, porque além de de poder estar em contato com os meus seguidores, também vou fazer o que gosto que é tocar e de quebra ainda ganho um dinheiro (risos)", contou.

Vanessa ganhou destaque na mídia devido ao tamanho do bumbum, o maior do Brasil. Para alcançar os 126 cm, ela colocou silicone, malhou pesado e até fez preenchimento.