Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram

Ravena Hanniely explorou aplicativo em ParisReprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 09:54 | Atualizado 23/08/2024 11:32

Rio - A musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely, de 23 anos, revelou uma experiência sexual frustrada em Londres. A beldade afirmou que ao se envolver com um inglês acabou não conseguindo ir até o fim com o parceiro devido a um motivo bastante peculiar.

fotogaleria

"Na minha última viagem, conheci um inglês; já havíamos saído algumas vezes, e ele sempre se mostrou um rapaz muito interessante e gentil. Desta vez, finalmente ele me levou para sua casa, e, pasmem! Ao me ver usando a calcinha do Manchester United, ele brochou comigo! Pois ele é torcedor do Liverpool, o grande rival do Manchester. Ele ficou paralisado, quase como se tivesse levado um choque. Ele broxou totalmente . A magia do momento já tinha desaparecido, e eu estava irritada com ele, então fui embora!", publicou no Instagram.

A modelo, que foi eleita musa dos Jogos de Paris, pela versão dinamarquesa da revista Playboy, afirmou que utilizou a peça íntima por ser apaixonada pelo Red Devils.



"Eu sou apaixonada por Londres! E eu voltei novamente para cá. Assim como sou apaixonada por Londres, eu também sou apaixonada pelo meu time do coração, o Manchester United", contou a beldade.