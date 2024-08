Uma das principais revelações de Xerém, Luiz Henrique, do Botafogo, foi convocado para a Seleção pela primeira vez - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 23/08/2024 15:00 | Atualizado 23/08/2024 15:12

Rio - Convocada para os dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai , a Seleção terá a presença de seis jogadores que atuam no Brasileirão, sendo quatro revelados em Xerém. São eles: André; Gerson; Luiz Henrique; e Pedro. O fato evidencia o trabalho que é feito na formação de atletas do futebol brasileiro pela base do Fluminense.



Único dos quatro revelados pelo Tricolor que ainda está no clube, André vem sendo convocado para a seleção brasileira desde o início do ciclo para a Copa do Mundo de 2026. O volante, que esteve presentes em listas de Ramon Menezes, Fernando Diniz e do próprio Dorival Júnior, retorna após ter sido ausência na Copa América por sofrer uma lesão antes do torneio

Peças fundamentais para o Flamengo, Gerson e Pedro também voltam a vestir a Amarelinha. O volante não era chamado há quase um ano e regressa em um momento totalmente diferente de sua carreira. Hoje, é capitão e líder no Rubro-Negro, sendo um dos principais nomes da posição no futebol brasileiro.

O atacante, por sua vez, é o único dos quatro que obtém uma experiência maior jogando pela Seleção. Apesar de ter feito apenas seis jogos, Pedro foi convocado para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e entrou em campo duas vezes naquela campanha. O camisa 9 do Flamengo não marcava presença em uma lista da Seleção desde os amistosos contra Guiné e Senegal, em junho de 2023.



Já Luiz Henrique, talvez a principal novidade dos convocados por Dorival, foi chamado pela primeira vez para a Seleção. O jogador, que é considerado uma das grandes revelações de Xerém nos últimos anos, assumiu um papel de protagonista no Botafogo e vive grande fase no Glorioso nesta temporada.

O primeiro compromisso da seleção brasileira no retorno das Eliminatórias da Copa do Mundo será contra o Equador, no dia 6 de setembro, uma sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba.

No dia 10, o grupo viaja para Assunção, onde enfrenta o Paraguai, às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco.