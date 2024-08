Magda Chambriard, presidente da Petrobras, com atletas olímpicos patrocinados - Rafa Pereira/Petrobras

Publicado 23/08/2024 18:45

Rio - A Petrobras recebeu na tarde desta sexta-feira (23), em seu edifício, no Centro do Rio, dez atletas do Time Petrobras que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 para um encontro com fãs e jornalistas. Marcaram presença Beatriz Souza (judô) e a dupla Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), ambas medalhas de ouro, além de Isaquias Queiroz, prata individual na canoagem de velocidade; Flávia Saraiva, bronze por equipes na ginástica artística; Augusto Akio, bronze individual no skate; e Guilherme Schmidt, bronze por equipes no judô.

O encontro lotou um dos auditórios da Petrobras. Funcionários e familiares formaram longas filas para segundos de contato com os novos ídolos. Os atletas concederam entrevista rápida ao apresentador do evento, o jornalista Tino Marcos, e, em seguida, atenderam o público infantil.

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, com Bia Souza, ouro no judô em Paris Rafa Pereira/Petrobras

Presidente da Petrobras, Magda Chambriard revelou que o incentivo aos atletas será renovado para o próximo ciclo visando os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O contrato de patrocínio está por detalhes e deve ser assinado em breve - no momento do anúncio, os atletas presentes vibraram.

Além dos medalhistas, o evento também contou com Hugo Calderano, do tênis de mesa; Guilherme Costa (Cachorrão), da natação; e Ana Sátila, da canoagem. O Time Petrobras é formado por 55 atletas e paratletas de alto rendimento, e é gerido por Adriana Samuel, duas vezes medalhista olímpica (prata em Atlanta 1996 e bronze em Sydney 2000) no vôlei de praia.

Relação completa do Time Petrobras:



1. Ana Marcela Cunha - maratona aquática

2. Ana Patrícia - vôlei de praia

3. Ana Sátila - canoagem slalom

4. André Stein - vôlei de praia

5. Augusto Akio - skate

6. Bárbara Seixas - vôlei de praia

7. Beatriz Ferreira - boxe

8. Beatriz Souza - judô

9. Bruna Takahashi - tênis de mesa

10. Caio Souza - ginástica artística

11. Carol Almeida - boxe

12. Carol Solberg - vôlei de praia

13. Darlan Romani - arremesso de peso

14. Duda Lisboa - vôlei de praia

15. Felipe Ho - escalada esportiva

16. Filipe Vieira - canoagem velocidade

17. Flávia Saraiva - ginástica artística

18. Gabriel Bandeira - natação paralímpica

19. George Souto Maior - vôlei de praia

20. Giovanna Prada - iQ Foil (windsurf foil)

21. Guilherme Caribé - natação

22. Guilherme Costa - natação

23. Guilherme Schimidt - judô

24. Hugo Calderano - tênis de mesa

25. Ícaro Miguel - taekwondo

26. Isaquias Queiroz - canoagem velocidade

27. Izabela Rodrigues - lançamento de disco

28. Jessica Messali - paratriatlo

29. Kahena Kunze - vela

30. Keno Marley - boxe

31. Laila Suzigan - natação paralímpica

32. Laura Amaro - levantamento de peso

33. Leticia Oro - salto em distância

34. Luan San - breaking

35. Lucas Mozela - natação paralímpica

36. Luísa Baptista - triatlo

37. Marcus D’Almeida - tiro com arco

38. Maria Carolina Santiago - natação paralímpica

39. Maria Fernanda Costa - natação

40. Martine Grael - vela

41. Mateus Isaac - iQ Foil (windsurf foil)

42. Mateus Nunes Bastos - canoagem

43. Milena Titoneli - taekwondo

44. Petrúcio Ferreira - paratletismo

45. Raissa Machado - lançamento de dardo paralímpico

46. Samuel Oliveira - natação paralímpica

47. Sophia Medina - surf

48. Thalita Simplício - atletismo paralímpico

49. Thiego Marques - judô paralímpico

50. Toquinha - breaking

51. Tuany Barbosa - arremesso de peso paralímpico

52. Vitor Tavares - badminton paralímpico

53. Vitória Rosa - atletismo

54. Viviane Jungblut - maratona aquática

55. Ygor Coelho - badminton