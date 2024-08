Botafogo enfrentou o Bahia na Fonte Nova - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/08/2024 18:00

Bahia - Em uma partida com muitas chances criadas pelas duas equipes, o Botafogo ficou no empate sem gols com o Bahia na Fonte Nova. O resultado combinado com a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians por 1 a 0 no Castelão fez o clube carioca deixar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro tem 47 pontos, um a menos que a equipe cearense.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Fortaleza, no próximo sábado, no Nilton Santos, às 21h (de Brasília). Já o Bahia encara o Bragantino, fora de casa, no dia seguinte, às 18h30 (de Brasília). Na próxima quarta-feira, o clube de Salvador enfrenta o Flamengo, na Fonte Nova, pela Copa do Brasil.

O primeiro tempo em Salvador foi bastante morno, com leve superioridade do Bahia. A primeira oportunidade acontece aos 19 minutos e foi em uma chegada dos donos da casa. Jean Lucas fez boa jogada pela esquerda e tocou para Cauly, que finalizou de fora da área, a bola passou raspando a meta do goleiro Marcos Felipe.

Aos 32 minutos, em um lance de bola parada, o Bahia assustou novamente. Juba cobrou falta e Everaldo apareceu para cabecear, porém, John fez bela defesa e salvou o Alvinegro. Seis minutos depois, o Tricolor voltou a chegar. Luciano Juba fez cruzamento pela esquerda e Thaciano desviou, a bola passou pro toda a área alvinegra e foi para fora.

A melhor oportunidade alvinegra na etapa inicial terminou sem qualquer conclusão para gol. Aos 43 minutos, Luiz Henrique balançou pela direita e achou Thiago Almada na marca do pênalti, porém, na hora de finalizar, o argentino foi travado por Gabriel Xavier.

O segundo tempo começou com o Botafogo criando uma grande chance. Aos sete minutos, Igor Jesus recebeu livre dentro da área, mas na finalização, acabou não caprichando e finalizou em cima do goleiro Marcos Felipe, que salvou o Bahia. Quatro minutos depois, Marlon Freitas arriscou de fora da área e carimbou a trave dos donos da casa.



Aos 17 minutos, o Bahia respondeu. Santiago Arias fez boa jogada pela direita e cruzou, Thaciano, tentou um vôlei e acabou finalizando para fora. Quatro minutos depois, o Botafogo colocou novamente a bola na trave. Após cruzamento de Marlon Freitas, Caio Alexandre cortou, mas Igor Jesus apareceu para cabecear e a bola tocou na baliza de Marcos Felipe.



O Botafogo continuava pressionando e perdendo oportunidades. Aos 28 minutos, Bastos obrigou o goleiro do Bahia a fazer outra boa defesa após cobrança de falta de Almada. Dois minutos depois, novamente Igor Jesus cabeceou bem e Marcos Felipe salvou os donos da casa de novo.

Na reta final da partida, o Botafogo reduziu seu ritmo e por pouco não levou gols. John apareceu para salvar em algumas vezes. Aos 36 minutos, Thaciano dominou dentro da área e soltou a bomba, mas o arqueiro alvinegro apareceu para fazer uma defesa incrível na Fonte Nova. Três minutos depois foi a vez de Jean Lucas parar em John e perdeu uma chance para os donos da casa. Aos 45 minutos, novamente, o goleiro do Botafogo defendeu finalização cara a cara com Santiago Arias, e garantiu o empate sem gols.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 x 0 BOTAFOGO



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labbes

Cartões amarelos: Jean Lucas, Caio Alexandre, Marcos Felipe, Arias (BAH); Gregore, Marlon Freitas, Lucas Halter, Marçal (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: -



BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre (Rezende); Everton Ribeiro e Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Iago Borduchi) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogerio Ceni



BOTAFOGO: John; Tchê Tchê, Bastos, Lucas Halter e Marçal (Hugo); Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Almada (Romero); Luiz Henrique, Igor Jesus (Carlos Alberto) e Matheus Martins (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge