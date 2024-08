Botafogo enfrentou o Bahia na Fonte Nova - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/08/2024 18:30

Bahia - O empate contra o Bahia, em Salvador, fez o Botafogo perder a liderança do Brasileiro. Porém, o goleiro John, de 28 anos, foi um dos destaques do clube carioca na partida. Na reta final do jogo, ele fez grandes defesa, evitando que os donos da casa buscassem a vitória. O arqueiro dividiu os méritos pelo ocorrido.

"Fico feliz pela atuação, é uma trabalho que não é só meu, mas dos profissionais do Botafogo. O resultado não foi o que a gente esperava, acho que a gente podia ter saído com o resultado positivo. Agora, é trabalhar para tentar vencer o Fortaleza em casa e retomar a liderança", afirmou o goleiro.

Com o empate sem gols, o Botafogo termina a temporada de 2024 sem vencer o Bahia. No total foram quatro jogos, dois pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil com duas vitórias do clube de Salvador e dois empates.



Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Fortaleza, no próximo sábado, no Nilton Santos, às 21h (de Brasília). Já o Bahia encara o Bragantino, fora de casa, no dia seguinte, às 18h30 (de Brasília). Na próxima quarta-feira, o clube de Salvador enfrenta o Flamengo, na Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil.