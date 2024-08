Neymar realiza trabalho de recondicionamento físico após cirurgia no joelho - Divulgação / Al-Hilal

Neymar realiza trabalho de recondicionamento físico após cirurgia no joelhoDivulgação / Al-Hilal

Publicado 26/08/2024 10:20 | Atualizado 26/08/2024 10:21

Barcelona (ESP) - Neymar parece se arrepender de ter deixado o Barcelona e ainda nutre o desejo de retornar ao clube catalão. Porém, não parece ser algo simples. Segundo o canal espanhol "Jijantes", o atacante brasileiro propôs a volta, mas a negociação foi vetada pelo técnico alemão Hansi Flick.

O Barcelona estava em busca de um atacante para jogar no lado do campo. Neymar, então, sugeriu o retorno após perceber a movimentação do clube catalão no mercado. O Barça já negociou com Nico Williams, do Athletic de Bilbao, Federico Chiesa, da Juventus, e Rafael Leão, do Milan, mas sem sucesso.

Não é a primeira vez que Neymar tenta retornar ao Barcelona. Em 2020, o jogador esteve perto de voltar, mas não houve acordo com o Paris Saint-Germain. Na época, o Barça ofereceu 110 milhões de euros mais três jogadores, maso clube francês pediu 130 milhões de euros pela liberá-lo.

Já no ano passado, Neymar tentou mais uma vez um retorno ao Barcelona, mas a negociação foi vetada pelo técnico Xavi Hernández — que jogou com o brasileiro entre 2013 e 2015. Poucos meses após impedir o negócio, o espanhol foi demitido do cargo e substituído por Flick nesta temporada.

Neymar tem vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025. O craque brasileiro, de 32 anos, poderá assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro de 2025. Ele foi contratado em março de 2023 por 90 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões na época).

Em pouco mais de um ano no clube, Neymar praticamente não atuou pelo Al-Hilal. Ao todo, fez cinco jogos, um gol e três assistências. Em outubro do ano passado, rompeu o ligamento do joelho durante partida pela seleção brasileira. A expectativa é que ele retorne aos gramados em setembro.