John Textor, acionista majoritário do Botafogo e dono da Eagle Football - Roque de Sá / Agência Senado

Publicado 26/08/2024 22:39

Rio - Acionista majoritário com 90% da SAF do Botafogo, o empresário estadunidense John Textor irá listar a Eagle Football, sua holding multiclubes, na bolsa de valores de Nova Iorque, nos Estados Unidos, registrada como initial public offering (oferta pública inicial, IPO na sigla em inglês). De acordo com a emissora britânica Sky News, a avaliação inicial é de cerca de 2,3 bilhões de dólares (R$ 12,6 bilhões).

Isso significa que o capital da empresa será aberto e poderá ser comprado por investidores. As ações devem estar listadas para negociação em novembro deste ano. A Eagle Football, além do Botafogo, também tem Lyon, da França, RWD Molenbeek, da Bélgica, e Crystal Palace, da Inglaterra.

A ideia de registrar na bolsa de Nova Iorque como IPO vem desde o segundo semestre de 2023, mas Textor focou em seu trabalho na gestão dos clubes.

O empresário já confirmou em comunicado sua intenção de vender as participações minoritárias no Crystal Palace para avançar com a compra do Everton, também da Premier League.