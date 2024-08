Gustavo Sauer foi anunciado pelo Cuiabá na noite desta segunda-feira (26) - Divulgação / Cuiabá

Rio - O Botafogo comunicou o empréstimo de Gustavo Sauer ao Cuiabá na noite desta segunda-feira (26). O atacante, que tem contrato com o Alvinegro até meados de 2025, será reforço do Dourado durante a sequência desta temporada.

Ele estava treinando separadamente do elenco principal no CT Lonier, com outros atletas listados para negociação. Agora, foi anunciado pelo clube auriverde.

Sauer chegou ao Glorioso em 2022 e não conseguiu ter sequência por causa de problemas físicos. Em 2023, durante a campanha no topo da tabela, brilhou em algumas oportunidades com Luís Castro e Bruno Lage, mas perdeu espaço e foi negociado com o Caykur Rizespor.

Conforme apurou a reportagem do O DIA anteriormente, o atleta teve conversas com a comissão técnica de Artur Jorge mostrando que poderia ajudar. Porém, pelo alto nível do elenco no setor em que atua e o bom número de peças, a SAF optou por emprestá-lo para seguir valorizando o ativo.

Pelo Botafogo, ele entrou em campo 38 vezes, fez sete gols e deu três assistências.