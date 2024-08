Botafogo's Venezuelan forward Jefferson Savarino celebrates scoring his team's second goal during the Copa Libertadores round of 16 second leg all-Brazilian football match between Palmeiras and Botafogo at the Allianz Parque stadium in Sao Paulo, Brazil, on August 21, 2024. - NELSON ALMEIDA/AFP

Publicado 26/08/2024 15:22 | Atualizado 26/08/2024 15:24

Rio - Savarino foi convocado pela seleção da Venezuela para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no próximo mês de setembro, contra Bolívia e Uruguai. O meia-atacante do Botafogo , entretanto, não será desfalque da equipe de Artur Jorge, já que o Brasileirão irá parar por conta da Data Fifa.

MEU É SELEÇÃO!



Savarino foi novamente convocado para defender a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo! Vai com tudo, Jefferson! #BFR pic.twitter.com/Eb9GxHM4fI — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 26, 2024

É o terceiro jogador do Glorioso a ser convocado para a sua respectiva seleção. Antes do venezuelano, Luiz Henrique e Gatito Fernández haviam integrado as listas de Brasil e Paraguai, respectivamente, para a disputa das partidas pela competição que dá vaga no Mundial de 2026.