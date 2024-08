Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU, segue internado em São Paulo - Eitan Abramovic/AFP

Publicado 26/08/2024 22:16

O Hospital Albert Einstein divulgou, na noite desta segunda-feira (26), um novo boletim médico atualizando sobre o estado de saúde do jogador Juan Manuel Izquierdo, do Nacional, do Uruguai, e informou que o atleta apresenta um "quadro neurológico crítico".

Izquierdo está internado desde a última quinta-feira após passar mal durante o segundo tempo da partida contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Libertadores, no Morumbis. O zagueiro teve uma parada cardíaca após deixar o estádio e foi necessária a realização de manobras para reanimação.

O hospital já havia informado que Izquierdo havia apresentado uma progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana, já dependente de ventilação mecânica, assim como mostrou a nova publicação.

"O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico", disse o novo boletim médico do Hospital Albert Einstein.