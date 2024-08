Caio Borralho vive grande fase no Ultimate - (Foto: Mike Roach/Zuffa LLC via UFC)

Publicado 26/08/2024 19:00

Fazendo o seu primeiro main event desde que chegou ao Ultimate, em 2022, Caio Borralho deu conta do recado. Em ação na luta principal do UFC Vegas 96, realizado no último sábado (24), o brasileiro teve atuação de destaque e derrotou o experiente Jared Cannonier na decisão unânime dos jurados após cinco rounds de uma verdadeira batalha.



Com o grande resultado, Caio Borralho manteve sua invencibilidade no UFC, agora com sete vitórias em sete lutas, e deve chegar ao Top 5 da divisão dos médios. Em entrevista ao canal do "UFC Brasil" no YouTube logo após o confronto, o atleta da Fighting Nerds mostrou toda sua satisfação com o que conseguiu desempenhar no octógono.



"Eu vim para trazer fogo para essa arena e eu acho que trouxe isso. Estou muito feliz com a minha performance, muito feliz com o camp que a gente fez. Eu escrevi que esse era o melhor camp da minha carreira e ia ser a melhor performance da minha carreira, e acho que foi. Todo mundo pensou que quando a tempestade chegasse eu iria entrar em queda e ficar fazendo um jogo amarrado de Jiu-Jitsu, e eu provei para todo mundo que eu tenho trocação de alto nível", disse Caio Borralho, que seguiu:



"Acho que nenhum dos adversários do Jared (Cannonier) fez isso com ele, nem os caras que ganharam dele, talvez um Dominick Reyes ou o Imavov. Ele realmente sentiu a minha mão e o meu nível, o meu jab estava muito rápido. Então eu provei que eu tenho calibre de Top 5, calibre de campeão, mostrei que o novo campeão chegou. Pode ser em pé, no chão... Como eu sempre falo, onde estiver, é natural para mim".