No total, Vitor Roque entrou em campo 16 vezes e marcou dois gols pelo Barcelona - Pau Barrena / AFP

Publicado 26/08/2024 23:40

Espanha - Anunciado como reforço do Real Betis por empréstimo nesta segunda-feira (26), Vitor Roque conta com a torcida do técnico do Barcelona, Hansi Flick, para ter um bom desempenho no clube espanhol. O alemão elogiou o jovem atacante e reforçou que a transferência não foi motivada por um possível desinteresse da comissão.

"Vi muitas coisas boas nele. É um grande garoto. Os dedos estão cruzados e esperamos que melhore, que tenha um bom desempenho", declarou o comandante.

"Não podemos dizer que eu não conto com ele. Seria totalmente errado. O que posso falar é do que falei com ele. Veio em uma situação que não foi fácil. Veio do Brasil... É uma boa opção para ele, poderá jogar, poderá melhorar", ponderou.

Vitor Roque tem vínculo com o Barcelona até 2031 e foi emprestado por um ano para o Betis, com opção de renovação por mais outra temporada. O acordo prevê uma cláusula de compra por parte do clube de Sevilha no valor de 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) fixos por 80% dos direitos econômicos do atleta.

No total, pelo clube catalão, o centroavante entrou em campo 16 vezes e marcou dois gols.