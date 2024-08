Endrick é o estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real no Espanhol - Divulgação / Real Madrid

Publicado 26/08/2024 12:41

Madri (ESP) - Endrick fez história em sua estreia pelo Real Madrid. O atacante, de 18 anos e 35 dias, se tornou o mais jovem a marcar pelo clube no Campeonato Espanhol. O recorde pertencia antes ao zagueiro francês Varane, que havia marcado contra o Rayo Vallecano, em 2011, com 18 anos e 152 dias de idade.

Além disso, Endrick também se tornou o jogador mais jovem a marcar em estreia pelo Real Madrid. Já na história do Campeonato Espanhol, ele é o terceiro sul-americano mais novo a marcar na competição, atrás do compatriota Fábio Pinto, pelo Real Oviedo em 1998, e Messi, pelo Barcelona em 2005.



Endrick entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo da vitória do Real Madrid sobre o Valladolid por 3 a 0, neste domingo (25), no Santiago Bernabéu. O atacante marcou o terceiro gol da partida, aos 51 minutos. Foi o último lance do jogo, que determinou a primeira vitória merengue na temporada.