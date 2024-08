Sven-Göran Eriksson comandou a Inglaterra entre 2001 e 2006 - Divulgação/FA

Publicado 26/08/2024 09:33

Sunne (SUE) - Sven-Göran Eriksson morreu nesta segunda-feira (26), aos 76 anos, em Sunne, na Suécia, sua cidade natal. Em janeiro deste ano, o ex-treinador da Inglaterra foi diagnosticado com câncer terminal no pâncreas e revelou que tinha menos de um ano de vida. O sueco faleceu cinco dias após se despedir colegas, amigos e familiares em documentário.

Além de comandar a seleção inglesa entre 2001 e 2006, Sven-Göran Eriksson teve sucesso no comando do Benfica, de Portugal, e Lazio, da Itália. Somando os trabalhos no clube português e italiano, o ex-treinador sueco conquistou 10 títulos nacionais, além de dois continentais — ambos com a equipe italiana em 1998 e 1999, respectivamente.

Em maio, Sven-Göran Eriksson foi homenageado pela Lazio, onde conquistou dois títulos da Taça da Itália (97/98 e 99/00), duas Supercopas da Itália (98/99 e 00/01), um Campeonato Italiano (99/00), além de uma Recopa Europeia da Uefa (1998) e uma Supercopa da Uefa (1999). Já pelo Benfica, foram três títulos do Campeonato Português (82/83, 83/84 e 90/91), uma Taça de Portugal (82/83) e uma Supertaça de Portugal (89/90).