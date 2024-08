Troféu do Brasileirão: Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras são os principais postulantes ao título - Lívia Villas Boas/CBF

o Glorioso viu sua chance de título cair para 26% (era de 33,8%). A 24ª rodada do Brasileirão não foi boa para o Botafogo, que único dos cinco primeiros colocados a não vencer. Além de perder a liderança com o empate em 0 a 0 com o Bahia (era de 33,8%).

Enquanto o Fortaleza, que assumiu o primeiro lugar ao derrotar o Corinthians, chegou a 52,6% (era 45,9%). Os números são do Departamento de Matemática da UFMG.



Mas essa situação pode melhorar já na próxima rodada, quando as duas equipes terão confronto direto no Nilton Santos. Vencer em casa passa a ser de suma importância ao Botafogo, que está com 47 pontos, um atrás do Fortaleza, que tem um jogo a menos e pode melhorar ainda mais na tabela.



Flamengo fica a quatro pontos do líder

Flamengo. O com 44 pontos e um jogo a menos que o Botafogo.

Quem também acompanhará de perto esse confronto é o. O 2 a 1 em casa sobre o Red Bull Bragantino encerrou jejum de três rodadas sem vencer e colocou o Rubro-Negro de volta à briga,

Ainda assim, os comandados de Tite, em quarto lugar, estão com 9,7% de chance de título, um pouco mais do que o Palmeiras (7,3%), que é o terceiro também com 44 pontos, mas com saldo de gols melhor (17x12). O próximo jogo será fora, contra o Corinthians.



Quinto na tabela, o São Paulo derrotou o Vitória em casa por 2 a 1, ultrapassou o Bahia (39) na tabela e tem 2,4% de chance, com 41 pontos. O clube paulista encara o Fluminense no Maracanã, pela 25ª rodada.