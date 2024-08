Vitor Roque é o novo reforço do Real Betis, da Espanha - Reprodução / ABC

Publicado 26/08/2024 09:01

Sevilha (ESP) - Vitor Roque é o novo reforço do Real Betis, da Espanha. O jogador, de 19 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (26), e chega ao clube de Sevilha apenas oito meses após ser contratado pelo Barcelona. Sem espaço no clube catalão, ele foi emprestado por uma temporada com opção de compra.

O contrato de empréstimo com o Betis tem opção de renovação por mais um ano, além da opção de compra fixado em € 25 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual) fixos por 80% dos direitos econômicos do jogador. Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até junho de 2031.

O Betis tem a expectativa de contar com Vitor Roque já diante do Real Madrid, no próximo domingo (1), no Santiago Bernabéu, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. Nos dois jogos disputados até o momento, a equipe de Sevilha empatou com Girona, em casa, e Alavés, fora.