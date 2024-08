Cristiano Ronaldo apresenta, em seu canal, conteúdos sobre a família e experiências pessoais - Reprodução / YouTube

Publicado 22/08/2024 14:12 | Atualizado 22/08/2024 14:20

Cristiano Ronaldo possui um novo recorde, mas desta vez, fora das quatro linhas. O jogador lançou, nesta quarta-feira (21), o seu próprio canal no YouTube e, em cerca de 24 horas, ultrapassou a marca de 23 milhões de inscritos. Essa se tornou, também, a conta mais rápida da história da plataforma a bater 1 milhão de seguidores, número atingido em menos de uma hora.

O nome do canal é "UR Cristiano", abreviação para "You Are Cristiano" (Você é Cristiano, em inglês). "É a plataforma ideal para poder partilhar um pouco a minha vida, as minhas coisas, em conteúdos orgânicos e originais", disse o craque em um dos 12 vídeos publicados até o momento.

Até o momento, Cristiano publicou conteúdos como um jogo com sua esposa, Georgina Rodríguez, em que eles precisam adivinhar as atividades favoritas do casal, e um desafio de cobrança de falta com seu filho, além de registros de uma viagem ao Projeto do Mar Vermelho, na Arábia Saudita.

Filhos comemoram recorde

O atacante do Al-Nassr registrou o momento em que mostrou a seus filhos a placa que recebeu do YouTube em homenagem aos 1 milhão de inscritos, um presente que a empresa dá aos criadores de conteúdo que batem esta meta. O registro, publicado em seu próprio canal, viralizou.