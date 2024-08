Três idealizadoras da aula e praticantes de Jiu-Jitsu: Ana Carolina (faixa marrom), Ana Letícia (faixa preta) e Isabel (faixa roxa). - Larissa Carvalho

Publicado 22/08/2024 13:40 | Atualizado 22/08/2024 13:41

Rio - O mês de agosto é marcado por campanhas para conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o chamado Agosto Lilás. De olho nesse assunto muito importante, uma academia localizada em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, promove gratuitamente neste sábado, um aulão de Jiu-Jitsu, defesa pessoal, e alongamentos para relaxamento exclusiva para o público feminino a partir dos 16 anos.

O evento vai acontecer na Academia Tubarão Gym, localizada na Rua Teodoro da Silva, 725. A atração vai contar com sorteios de prêmios, acontecerá de 9h a 12h (de Brasília) e pede apenas para que participantes levem um prato de café da manhã para a realização de uma confraternização ao fim de todo o aprendizado. As inscrições podem ser feitas pela página do Instagram da academia (@tubarao.gym) por meio de mensagem ou ainda pelo telefone da academia (21) 3570-6502 ou WhatsApp (21) 99815-8007.

"Nós temos que pensar no Agosto Lilás, que pode trazer muitas mulheres para dentro do tatame, tendo em vista a atual realidade em que elas se encontram no cenário, colocando poder nas mãos delas e pensando que elas são capazes, assim como os homens também, de praticar Artes Marciais e saber se defender, praticando, cuidando do próprio corpo, e ficando preparadas para qualquer tipo de defesa pessoal ou adversidade", disse Márcio Tubarão, professor de Educação Física e faixa preta de Jiu-Jitsu e de Judô.

A defesa pessoal para mulheres é ainda mais importante no Brasil, o quinto país que mais mata mulheres no mundo, de acordo com o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). A campanha do Agosto Lilás acontece por causa do aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.3400/2006), e marca a luta contra a misoginia e toda violência contra a mulher.

Após a aula, haverá um café da manhã em confraternização, e sorteios de dois kimonos de Jiu-Jitsu, além de suplementos alimentares de pré-treino e pós-treino, um cupom para uma loja de roupas para academia, doces e três aulas de yoga grátis.