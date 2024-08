John Textor também administra o Lyon - Roque de Sá / Agência Senado

John Textor também administra o LyonRoque de Sá / Agência Senado

Publicado 22/08/2024 11:44

Rio - No Brasil, John Textor está feliz da vida com o desempenho do Botafogo, porém, na França, o empresário norte-americano vive um período difícil. A temporada europeia mal começo, mas o Lyon, clube que é administrado por ele, precisa realizar vendas para escapar de uma punição.

De acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", o Lyon pode ser punido pelo DNCG, órgão regulador do futebol do país europeu. Para evitar esse acontecimento, o clube de John Textor vai precisar lucrar cerca de 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões, na cotação atual) para fechar as contas até o fim da janela de transferência, no dia 30 de agosto.



Até o momento, o Lyon faturou 25 milhões (cerca R$ 152 milhões), com as vendas do zagueiro Jake O'Brien e do meio-campista Skelly Alvero. Desta forma, o clube francês está disposto a vender até mesmo os jogadores importantes de seu elenco, desde que o preço seja atrativo.



No elenco da equipe de John Textor há dois ex-jogadores do Botafogo: o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson. Os dois jogadores oscilaram bastante em suas primeiras temporadas no futebol europeu.