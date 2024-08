Situação gerou polêmica no futebol venezuelano - Reprodução / Twitter

Publicado 22/08/2024 14:20

Venezuela - Os jogadores do Caracas decidiram protestar contra um gol anulado de uma forma inusitada. Após um empate em 1 a 1 contra o Deportitvo Táchira, nesta quarta-feira, 21, os atletas chutaram todas as cobranças de pênaltis propositalmente para fora. O goleiro Frankarlos Benítez também participou da manifestação e não tentou fazer nenhuma defesa.

Una de las tandas de penales más extrañas que he visto.



Caracas FC en modo de protesta por un gol anulado en los últimos minutos vs Deportivo Táchira decide patear afuera y que su portero no se mueva en la tanda de penales de la Copa Rey de Marcas al finalizar el juego.



Video… pic.twitter.com/7O4j10ESaT — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) August 22, 2024



O lance que foi motivo do protesto aconteceu no final da partida, aos 53 minutos do segundo tempo, quando o Caracas teve a chance de fazer 2 a 1. O atacante Everardo Rose marcou após cobrança de falta, mas foi assinalado impedimento. Ele comemorou tirando a camisa e levou o segundo amarelo, mesmo com o lance invalidado, e acabou expulso. O lateral Renne Rivas também recebeu vermelho, por reclamação.

As penalidades eram válidas pela Copa del Rey de Marcas, torneio paralelo ao Campeonato Venezuelano. A Liga FutVe criou a disputa por pênaltis ao final de todas as partidas da primeira fase do Campeonato Venezuelano, mesmo que o placar não tenha terminado empatado.

