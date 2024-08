Juan Izquierdo, do Nacional (URU), teve uma arritmia cardíaca no duelo com o São Paulo, pela Libertadores - Divulgação/Nacional

Juan Izquierdo, do Nacional (URU), teve uma arritmia cardíaca no duelo com o São Paulo, pela LibertadoresDivulgação/Nacional

Publicado 25/08/2024 19:40 | Atualizado 25/08/2024 19:55

São Paulo - O zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, que defende o Nacional, do Uruguai, teve uma piora no seu quadro de saúde, neste domingo. Exames realizados pelo Hospital Albert Eistein, em São Paulo, mostraram "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana" do uruguaio.

Juan Izquierdo, de 27 anos, está intubado e com áreas de edema cerebral. O defensor está hospitalizado desde a última quinta-feira. Ele caiu desacordado em campo durante a partida contra o São Paulo, pela Libertadores e deixou o Morumbi de ambulância.

O boletim médico do último sábado informou que Juan teve uma parada cardíaca após sair do estádio. Posteriormente, o hospital "iniciou imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo procedimento de desfibrilação, tendo o paciente retornado à circulação espontânea".



O presidente do Nacional, Alejandro Balbi, voltou a São Paulo e está no hotel para acompanhar a família de Izquierdo. A mulher do jogador, Selena, não veio ao Brasil porque está cuidando dos filhos do casal. Eles têm uma menina de 8 anos e um menino que nasceu na semana passada. Ela pediu orações ao marido. "Ele tem muito a viver. Por favor, rezem por ele", escreveu em suas redes sociais.

O São Paulo homenageou o zagueiro uruguaio na entrada ao gramado antes do jogo contra o Vitória, neste domingo, pelo Brasileiro. Os jogadores entraram em campo com uma camisa azul com a frase "força, Izquierdo", em espanhol.



Confira a nota oficial do hospital:

"Internado desde o dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, o paciente Juan Manuel Izquierdo foi submetido a novos exames neste domingo, 25. A avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica.

Izquierdo, de 27 anos, caiu no gramado aos 39 minutos do segundo tempo. Imediatamente, os outros jogadores chamaram a ambulância para prestar atendimento. Após alguns minutos sob os cuidados médicos, ele foi colocado no veículo e levado ao hospital.



Na chegada ao Albert Einstein, o jogador perdeu novamente a consciência e foi imediatamente sedado e estabilizado. De acordo com Alejandro Balbi, presidente do Nacional, o atleta foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca."