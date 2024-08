Endrick celebra gol marcado em vitória do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Endrick celebra gol marcado em vitória do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 25/08/2024 14:30 | Atualizado 25/08/2024 14:31

Espanha - Neste domingo, 24, Endrick marcou o primeiro gol com a camisa do Real Madrid. O atacante fechou a conta na vitória dos Merengues sobre o Valladolid por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, em jogo da segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Ele iniciou a partida no banco de reservas e entrou em campo na marca dos 41 minutos do segundo tempo. Aos 51, recebeu passe de Brahim Díaz, invadiu a área, limpou a marcação e finalizou forte para balançar as redes. Abaixo, veja como foi:

GOL DO ENDRICK!!!!!!!!



O PRIMEIRO DELE PELO REAL MADRID



pic.twitter.com/mvlt9aTW4S — DataFut (@DataFutebol) August 25, 2024

Este, aliás, foi o primeiro jogo oficial de Endrick com a camisa do Real Madrid. Ele se apresentou ao clube após a Copa América e só havia disputado partidas de pré-temporada.

Na Supercopa da Uefa, contra a Atalanta (ITA), e na estreia do time no Campeonato Espanhol 2023/24, diante do Mallorca, ele esteve à disposição de Ancelotti, mas não entrou em campo.