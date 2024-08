Alisson é goleiro da seleção brasileira e do Liverpool - Kevork Djansezian / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Alisson é goleiro da seleção brasileira e do LiverpoolKevork Djansezian / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 25/08/2024 10:40

Inglaterra - Alisson revelou que recusou uma proposta da Arábia Saudita. Em entrevista à imprensa inglesa, ele reforçou que está feliz e focado no Liverpool ao explicar sua decisão. O brasileiro tem vínculo com os Reds válido até o fim da temporada 2025/26, com opção de renovação por mais um ano.

"Quero honrar meu contrato e terminar meu contrato aqui ou fazer um novo. Estou muito feliz aqui. Minha família está feliz. Eu nunca cheguei ao ponto de falar sobre salários e coisas assim. Era só interesse, mas quando você ouve sobre os números que os outros jogadores estão recebendo, você fica um pouco atraído. Isso é normal", disse Alisson.

"Afinal, você joga futebol por amor, é o que você gosta de fazer, mas é a nossa profissão e queremos aproveitar os anos que temos ao máximo. Estou aberto a isso, mas agora não é o momento. Estou realmente focado nas coisas que temos aqui no Liverpool e enquanto ainda tiver meu contrato aqui, estarei focado aqui. Se for do interesse do clube negociar, então será uma conversa diferente. Neste momento, nesta janela, estou focado no meu trabalho aqui e na minha vida em Liverpool", completou.

Ele também encarou com normalidade o interesse do Liverpool em Mamardashvili, que se destacou na última Eurocopa pela Geórgia. A ESPN britânica noticiou nesta semana que os Reds estão perto de contratar o goleiro do Valencia (ESP).

"O clube precisa se preparar para o futuro. Não vamos durar para sempre aqui, estou ficando velho. Acho que foi uma boa ideia. Eu sabia disso antes de ser divulgado nas redes sociais, e essa é uma boa mensagem para mim porque o clube se preocupa com o que eu penso", afirmou Alisson.

"Para goleiro ainda sou jovem, tenho muita energia e ainda tenho muito para dar por este clube e quero dar ao clube o máximo que puder, mas eles têm que se preparar para o futuro. Eles se preparam e vão se preparar para diferentes posições também. Temos tantos jogadores importantes com contrato expirando e o clube precisa se organizar", prosseguiu.