Abel Ferreira, do Palmeiras, no jogo contra o Cuiabá - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Abel Ferreira, do Palmeiras, no jogo contra o Cuiabá Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 25/08/2024 08:35

São Paulo - Abel Ferreira gerou polêmica na entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá por 5 a 0, neste fim de semana, pelo Brasileirão. Uma jornalista perguntava ao treinador sobre a situação de Mayke, que saiu de campo machucado ainda no primeiro tempo. O português a interrompeu e afirmou que só deve satisfações a três mulheres: mãe; esposa; e Leila Pereira, a presidente do Alviverde.

"Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a três mulheres só, três: minha mãe; minha esposa; e a presidente do Palmeiras, que é a Leila. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Por que a equipe perdeu? Por que se lesionou? Por que meteu o A? Por que meteu o B? Por que meteu o C? São os únicos que têm o direito de vir para mim e pedir explicações", disse Abel.

"Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar, porque o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e criticas. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto dentro do clube. E vou voltar a repetir: a primeira e a pior delas todas foram lesões. Umas que vocês souberam e outras... Nunca, desde que estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto", completou.

Abel Ferreira treinando do Palmeiras, respondendo a pergunta da repórter @alinnefanelli:



"Mais uma lesão. Uma coisa que vocês têm que entender é que eu só tenho que dar satisfação pra 3 mulheres: minha mãe, minha mulher e Leila:"



: @niefraimpic.twitter.com/8zyWgwZmUj — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 25, 2024

As declarações e a postura do técnico repercutiram negativamente nas redes sociais. Abaixo, veja algumas das reações:

Tentando entender o que a Alinne Fanelli perguntou de tão grave para o Abel Ferreira responder de forma tão estúpida.



"Só tenho que dar satisfação a três mulheres..."pic.twitter.com/eLINwR52wY — (@DoentesPFutebol) August 25, 2024





Gente(?)



O Abel Ferreira falando que só tem que dar satisfação a 3 mulheres (Mãe, Esposa e a Leila) por conta da uma pergunta de uma repórter



pic.twitter.com/pqpUxs88KY — DataFut (@DataFutebol) August 25, 2024





Vendo agora a fala do Abel Ferreira



Independente do tamanho dele como técnico do Palmeiras, a resposta dele foi de uma grosseria e infelicidade sem tamanho



Nada justifica



Não adianta pedir desculpa e depois fazer o mesmo



Abel, vc é o treinador da Sociedade Esportiva… — Palestra News (@Palestra_News_) August 25, 2024





A grosseria do Abel Ferreira. pic.twitter.com/WEccO9NBME — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) August 25, 2024