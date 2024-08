Douglas Costa está perto de nova equipe - Lucas Merçon / Fluminense

Douglas Costa está perto de nova equipeLucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/08/2024 17:22

Rio - Ex-atacante do Fluminense, Douglas Costa, de 33 anos, está perto de ser oficializado por uma nova equipe. O Sydney FC acertou a contratação do brasileiro, e o acordo deverá ser anunciado em breve. As informações são do jornalista italiano Fabrizio Romano.

O contrato de Douglas Costa com a equipe australiana será de dois anos. As partes estão finalizando a troca de documentos para finalizar o acordo. O atacante está sem clube desde o dia 24 de julho.

O Fluminense contratou o jogador no começo de ano, após passagem pelo futebol norte-americano. Douglas Costa não conseguiu render no Tricolor, rescindindo o seu contrato após 22 jogos. Ele não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência, mas conquistou a Recopa Sul-Americana.



Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa teve passagens importantes por clubes europeus como Bayern e Juventus. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.