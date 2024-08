Endrick é o estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real no Espanhol - Divulgação / Real Madrid

Publicado 25/08/2024 23:20

Rio - O atacante Endrick, de 18 anos, recebeu elogios do treinador Carlo Ancelotti após marcar o seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. O brasileiro fez o terceiro da vitória do atual campeão europeu sobre o Valladolid por 3 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O jovem também fez um desabafo.

"Ele tem um potencial muito grande, é muito poderoso em lances individuais e, em espaços pequenos, é um centroavante muito perigoso", afirmou Carlo Ancelotti.



Endrick se mostrou bastante feliz com seu primeiro gol, mas também fez um desabafo em relação a alguns comentários relativos a sua vida pessoal.



"Acho que estamos todos felizes, jogamos aqui com nossas famílias nos assistindo, vencemos por 3 a 0. Minha família estava aqui e eles sabem o quanto trabalhei e sofri, eles também sofreram, as pessoas me criticaram, a minha família, a minha namorada. Todos nós já passamos por muita coisa e vivenciar esse momento é maravilhoso", concluiu.