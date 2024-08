Endrick vibra após marcar pelo Real Madrid - Divulgação/X @realmadrid

Espanha - Endrick ganhou destaque na mídia espanhola após anotar seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid, neste domingo (24), na vitória sobre o Valladolid por 3 a 0. Esta também foi a primeira partida oficial do brasileiro pelo time merengue.

O jornal "Marca" destacou que o atacante brasileiro "roubou o dia de Mbappé". O francês disputou sua primeira partida como jogador do Real no Santiago Bernabéu justamente neste domingo.

"Mbappé procurou, mas não conseguiu estrear com gol no Bernabéu. O foco foi roubado por Endrick, contratação ofuscada pelo brilhantismo do francês. Ele fechou a conta nos acréscimos com um bom chute de 9, brecha pela qual pode se tornar importante neste Madrid por ter um perfil diferente dos intocáveis", diz um trecho da matéria do Marca.

Já a crônica da partida do jornal "Sport", que está em destaque em destaque no site, diz: "Endrick marca o gol que Mbappé não consegue e Real Madrid vence o Real Valladolid".

O Mundo Deportivo deu destaque para o gol logo no primeiro jogo oficial de Endrick. Ele se apresentou ao clube após a Copa América e só havia disputado partidas de pré-temporada.

Na Supercopa da Uefa, contra a Atalanta (ITA), e na estreia do time no Campeonato Espanhol 2023/24, diante do Mallorca, ele esteve à disposição de Ancelotti, mas não entrou em campo.



O Diario As, por sua vez, disse que o gol de Endrick amenizou um jogo chato do Real Madrid.

