Maricá campeãoDivulgação / Agência FERJ

Publicado 25/08/2024 19:30

O Maricá conquistou a Série A2 do Carioca e garantiu o acesso para o Cariocão de 2025. O Tsunami bateu o Olaria, nos pênaltis, por 3 a 1, após o empate sem gols no tempo normal, no Estádio João Saldanha, neste domingo (25). No jogo de ida, os times tinham ficado no empate em 1 a 1.

Nas cobranças, brilhou o goleiro Dida, que defendeu duas - uma outra batida foi para fora. Coube ao capitão do Maricá, Sandro Silva, converter a última cobrança.

As duas equipes voltam a jogar na quarta-feira (28), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Rio. O Maricá visita a Portuguesa, na Ilha, às 19h, depois do placar de 2 a 2 na primeira partida. Mais cedo, às 14h45, o Olaria enfrenta o Boavista, em Bacaxá, após o 3 a 3 no duelo de ida.