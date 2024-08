Partida entre Atlético-MG e Fluminense em Belo Horizonte - Daniela Veiga / Atlético

Partida entre Atlético-MG e Fluminense em Belo HorizonteDaniela Veiga / Atlético

Publicado 25/08/2024 16:51

Minas Gerais - O Mineirão foi palco de gritos homofóbicos de parte dos torcedores do Atlético-MG ao goleiro Fábio, do Fluminense, na derrota do Galo por 2 a 0, no sábado à noite, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS: Endrick ganha destaque em jornais espanhóis após primeiro gol



Fábio, que defendeu a camisa do Cruzeiro por 15 anos, foi alvo de gritos de "bicha" em quase todos os tiros de meta do Fluminense cobrados no segundo tempo. Neste domingo, o Atlético-MG repudiou a atitude em comunicado no X (antigo Twitter). Fábio, que defendeu a camisa do Cruzeiro por 15 anos, foi alvo de gritos de "bicha" em quase todos os tiros de meta do Fluminense cobrados no segundo tempo. Neste domingo, o Atlético-MG repudiou a atitude em comunicado no X (antigo Twitter).

"O Galo condena os gritos homofóbicos de parte dos seus torcedores no jogo de ontem (sábado). Reiteramos nossa posição contrária a todos os tipos e formas de preconceito", afirmou o time mineiro nas redes sociais.