Juan Izquierdo morreu aos 27 anosDivulgação / Twitter / Botafogo

Publicado 27/08/2024 23:42

Rio - Os quatro grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco se manifestaram com pesar após a morte do zagueiro do Nacional, Juan Izquierdo, de 27 anos, que morreu na noite desta terça-feira, em São Paulo, em decorrência de complicações cardíacas.

Futebol de luto



Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional (URU), que sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo pela Conmebol Libertadores. O Clube deseja força à família, amigos, torcedores e companheiros… pic.twitter.com/47OMcomu5X — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 28, 2024 É com a mais profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do atleta Juan Izquierdo, do Nacional (URU).



Neste momento tão difícil, prestamos solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus possa confortar todos os corações.



Descanse em paz, Juan. #VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 28, 2024 O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a perda de Juan Izquierdo, jogador uruguaio que nos deixou nesta terça-feira. O futebol está de luto e em choque por conta desta fatalidade. Nossos sentimentos a torcedores, funcionários e ex-companheiros do Club Nacional e a… — Flamengo (@Flamengo) August 28, 2024 O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Juan Manuel Izquierdo, jogador do Nacional-URU que teve mal súbito no Morumbis no confronto com o São Paulo. Neste momento tão triste para toda a comunidade do futebol sul-americano, desejamos muita força aos… pic.twitter.com/4x6cqXsPMF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 28, 2024

A morte do atleta foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Albert Einstein, onde o atleta estava internado desde a última quinta-feira, quando desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores.



Izquierdo, de 27 anos, deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida. O boletim médico divulgado no domingo já havia constatado que era grave a condição do jogador e que seu quadro havia piorado depois que foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio. Ele ficou quatro dias na UTI do Einstein, dependente de ventilação mecânica.



Segundo os médicos, o desmaio em campo foi provocado por uma arritmia. Minutos depois, o jogador teve uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo.



Conforme o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, o jogador sofreu uma arritmia cardíaca detectada há dez anos. Izquierdo passou por exames quando tinha 17 anos e atuava na base do Atlético Cerro. "Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado", afirmou Bauzá.

Antes de confirmada a morte de Izquierdo, o Campeonato Uruguaio já havia sido paralisado por duas rodadas em respeito ao atleta, por iniciativa da Federação Uruguaia de Futebol, que ainda vai comunicar em breve as novas datas dos jogos reagendados referentes para segunda e terceira rodada da competição.



A CARREIRA



Nascido em Montevidéu, Izquierdo atuava profissionalmente desde 2018, quando estreou pelo Atlético Cerro, modesta equipe da capital uruguaia. Na temporada seguinte, o zagueiro se transferiu para o Peñarol, mas entrou em campo apenas em cinco jogos.



Em 2020, o atleta seguiu para o Montevideo Wanderers e, na sequência, ao San Luís, do México. No futebol mexicano, foi mal e sofreu com críticas da torcida, o que o fez retornar ao Montevideo Wanderers, pelo qual jogou até o fim de 2021. Em 2022, chegou ao Nacional pela primeira vez, em uma passagem traumática. Ele atuou apenas 13 minutos e sofreu uma fratura na tíbia.



O atleta voltou a jogar em 2023, no Liverpool-URU, clube em que mais se destacou. Izquierdo marcou três gols em 31 jogos e participou da campanha dos títulos do Campeonato Uruguaio e da Supercopa Uruguaia, mas não teve o contrato renovado e voltou ao Nacional em 2024. Na atual temporada, participou de 24 jogos e marcou um gol. Era titular da equipe treinada por Martín Lasarte até o trágico desmaio no MorumBis.