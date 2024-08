A Liga Forte União é o bloco comercial com clubes da Liga Forte Futebol e União na negociação de direitos de transmissão - Reprodução

A Liga Forte União é o bloco comercial com clubes da Liga Forte Futebol e União na negociação de direitos de transmissãoReprodução

Publicado 27/08/2024 22:57

Rio - A Record fechou com os clubes da Liga Forte União (LFU) para transmitir jogos de times do grupo quando forem mandantes no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Ao todo, serão 38 partidas em TV aberta, uma por rodada. A informação é da coluna "F5”, da "Folha de S. Paulo".

O contrato será válido até 2027, no valor de R$ 210 milhões por ano. Há abertura para o mesmo pacote ser negociado com outras plataformas de streaming.

A Liga Forte União conta com Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Criciúma, Cuiabá, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Internacional e Vasco na Série A, além de América-MG, Avaí, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, CSA, Figueirense, Goiás, Londrina, Operário, Sport e Tombense em divisões de acesso.

Os demais clubes, estes pertencentes à Libra, têm acordo com a Globo. A emissora também negocia com a Liga Forte União, mas para as plataformas pagas na TV fechada.