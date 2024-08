Legado de Cristiano Ronaldo foi exaltado pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin - Gabriel Bouys / AFP

Legado de Cristiano Ronaldo foi exaltado pelo presidente da Uefa, Aleksander CeferinGabriel Bouys / AFP

Publicado 27/08/2024 21:06

Astro do futebol mundial, Cristiano Ronaldo será homenageado pela Uefa no sorteio da primeira fase da Liga dos Campeões 2024/25, na próxima quinta-feira (29). Ele receberá uma premiação pelos feitos na competição, na qual é o maior artilheiro de todos os tempos, com 140 gols.

O prêmio será entregue pelo presidente da entidade, Aleksander Ceferin, no evento realizado no Fórum Grimaldi, em Mônaco, às 13h (de Brasília).

"Cristiano Ronaldo é uma das estrelas mais brilhantes na constelação da Liga dos Campeões da Uefa. Seu feito em gols marcados na competição parece destinado a resistir ao tempo, representando um desafio notável para as gerações futuras superarem", declarou o dirigente.

"Sua excelência sustentada no mais alto nível é uma prova de sua busca incansável por honras individuais e coletivas. Ao longo de mais de duas décadas, evoluiu e refinou continuamente seu jogo, preservando uma paixão juvenil por marcar e comemorar gols. Seu profissionalismo, ética, dedicação e capacidade de brilhar no maior palco são qualidades que os jogadores de futebol em todos os lugares devem imitar", completou.

O atual camisa 7 do Al-Nassr, da Arábia Saudita, foi artilheiro da Liga dos Campeões em sete temporadas diferentes. Ele também é dono do recorde de gols marcados em uma só edição do torneio: 17 vezes, em 2013/14, pelo Real Madrid.



Além disso, foi o primeiro atleta a conquistar cinco títulos da competição e é, até hoje, o único que conseguiu fazer gols em três finais diferentes (2008, 2014 e 2017).