Goleiro Bravo fez parte da geração de ouro da seleção chilena - AFP

Publicado 27/08/2024 20:05

O goleiro Claudio Bravo, que fez parte da geração de ouro do Chile, anunciou a aposentadoria nesta terça-feira, aos 41 anos. Bravo teve grande participação nos dois títulos chilenos na Copa América (2015 e 2016) ao defender pênaltis na disputa com a Argentina, de Lionel Messi, após empate nas finais.

O goleiro, eleito o melhor da posição nas duas edições da Copa América em que foi campeão, também jogou pelo Barcelona, Manchester City e Real Sociedad. Ele ganhou dois títulos do Campeonato Espanhol e um da Liga dos Campeões com o Barcelona e levantou três troféus do Campeonato Inglês com o City.

"É o momento de encerrar um ciclo muito importante na minha vida", afirmou Bravo em suas redes sociais. "Acho que tomei a decisão certa, uma decisão sobre a qual pensei muito."

O goleiro iniciou sua carreira em 2002 no Colo Colo, do Chile. Jogou pela Real Sociedad entre 2006 e 2014, se transferiu para o Barcelona e saiu em 2016 para o Manchester City. O chileno passou quatro temporadas no clube inglês e assinou pelo Real Betis em 2020.

A última partida de Bravo pelo Chile foi na Copa América dos EUA neste ano e se tornou o jogador mais velho a disputar a competição neste século. Ele jogou 150 partidas pela seleção do seu país após sua estreia em 2004.