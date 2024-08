Marlon Freitas, do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 27/08/2024 17:16

Rio - A 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá julgar Marlon Freitas por uma entrevista proferida pelo volante após a vitória por 2 a 1 do Botafogo sobre o Cuiabá, no dia 3/7, pela 14ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o jogador falou em "lutar contra o sistema" ao criticar arbitragem da partida. O julgamento acontecerá nesta quinta-feira (29), a partir das 10h (de Brasília).

"Tivemos até a chance de ampliar o placar no momento que estava 1 a 0. Não sei se foi pênalti, enfim. Rolou o jogo e depois voltaram, é uma coisa que vamos ter que lutar contra o sistema, não tem jeito, nós estamos dentro de campo", disse Marlon.

No duelo, o Botafogo questionou a marcação de um pênalti de Lucas Halter no atacante Isidro Pitta e a não expulsão de Filipe Machado após entrada dura no volante Gregore. O Alvinegro venceu com gols de Kauê e Mateo Ponte.

Marlon foi denunciado com base no artigo 243F, 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita "ofender alguém em sua honra". A punição mínima é de quatro partidas, e o valor da multa varia de R$ 100 a R$ 100 mil.