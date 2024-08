Matheus Martins em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/08/2024 07:50 | Atualizado 27/08/2024 08:17

Rio - Reforço do Botafogo, o atacante Matheus Martins, de 21 anos, foi colocado como alvo do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Porém, de acordo com informações do portal "FogãoNet", o clube carioca não tem interesse em negociar o jovem, que foi revelado pelo Fluminense.

O Alvinegro contratou Matheus Martins em definitivo após desembolsar algo em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,3 milhões) junto à Udinese, por 90% dos direitos econômicos do atacante. Por ter acabado de assinar contrato, a multa do jovem com o Alvinegro é considerada elevada e o clube carioca não deverá aceitar reduzi-la.



Matheus Martins entrou em campo pelo Botafogo em seis partidas até o momento, ele marcou duas vezes, ambas na goleada sobre o Flamengo por 4 a 1, no Nilton Santos, e deu uma assistência. O contrato do atleta vai até o fim de 2028.



Revelado pelo Fluminense, o atacante foi vendido pelo clube carioca no fim de 2022. No futebol europeu, Matheus Martins atuou pelo Watford, da Inglaterra, emprestado pela Udinese. Foi um dos reforços do Botafogo para o segundo semestre.