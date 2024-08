Durante treino na academia, Júnior Santos mostra no celular a convocação de Bastos por Angola - Reprodução / BotafogoTV

Durante treino na academia, Júnior Santos mostra no celular a convocação de Bastos por AngolaReprodução / BotafogoTV

Publicado 27/08/2024 15:25 | Atualizado 27/08/2024 15:30

zagueiro estava na academia quando saiu Se há poucos dias Bastos brincou com a ansiedade de Luiz Henrique e vibrou com a convocação do companheiros, agora foi a vez dele. Oquando saiu a convocação de Angola e foi avisado por Júnior Santos de que estava de volta à seleção africana.

Você merece demais, Bastos!



O nosso palanca está de volta à Seleção Angolana! Orgulho para a Família Botafogo! #BFR pic.twitter.com/0DavCLWIjT — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 27, 2024

Bastos celebrou e recebeu os cumprimentos dos companheiros, para logo depois retomar os exercícios. Depois, resumiu o sentimento de retornar à seleção após três anos. Ele participará dos jogos contra Gana, em 5 de setembro, e Sudão, no dia 8.



"Eu me sinto muito feliz. Era um objetivo que buscava desde o início da temporada. As coisas têm acontecido naturalmente e só foi possível porque faço parte de um grande grupo de trabalho. Expresso a minha gratidão por tudo o que as pessoas fazem para me ajudar, diretamente e indiretamente. Agora é continuar a trabalhar", afirmou Bastos à BotafogoTV.



O zagueiro, que possui 54 partidas por Angola, é o quarto jogador do elenco do Botafogo a ser convocado para a próxima Data Fifa. Antes dele, Luiz Henrique (Brasil), Jefferson Savarino (Venezuela) e Gatito Fernández (Paraguai) também foram chamados.