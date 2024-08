Al-Hilal anuncia contratação de João Cancelo - Reprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 18:49

O lateral-direito português João Cancelo, do Manchester City, assinou com o Al-Hilal da Arábia Saudita, anunciaram nesta terça-feira (27) os dois clubes.

O jogador português de 30 anos, que jogou no Barcelona na temporada passada por empréstimo, assinou um contrato de três anos com o atual campeão saudita.Cancelo chegou ao City em 2019 vindo da Juventus e desempenhou um papel de liderança nas três primeiras temporadas no time do norte da Inglaterra.Mas, segundo alguns veículos de imprensa, seu relacionamento com o técnico Pep Guardiola teria se deteriorado devido à falta de tempo de jogo no meio da temporada 2022-2023, e ele acabou sendo emprestado ao Bayern de Munique.Pelos 'Citizens', Cancelo conquistou três títulos da Premier League e uma Copa da Inglaterra, além da Copa da Liga. Ele também disputou seis partidas da Liga dos Campeões vencidas pela equipe em 2022-2023.Cancelo é o primeiro reforço de destaque do Al-Hilal na janela atual e se juntará ao brasileiro Neymar e aos ex-jogadores da Premier League Kalidou Koulibaly, Ruben Neves e Aleksandar Mitrovic na equipe comandada pelo também português Jorge Jesus.O jogador não disputa nenhuma partida oficial desde a eliminação de Portugal diante da França nas quartas de final da Euro-2024, em julho.