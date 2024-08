Vini Jr. em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 27/08/2024 11:17

Rio - O atacante Vini Jr., de 24 anos, viveu uma temporada excelente em 2023 e 2024, mas tem objetivos ainda maiores na atual. O brasileiro fez muitos elogios a Kylian Mbappé e projetou um Real Madrid ainda mais forte com a chegada do francês e de outros reforços como Endrick.

"O time é muito bom e tem sido assim por bastante tempo. Agora com a chegada do Mbappé, todo mundo diz que o time pode se tornar imparável, mas temos que desempenhar o melhor nos treinos e tentar nos entender o mais rápido possível. Eu adoro o estilo do Mbappé, como joga, e a verdade é que estou muito animado para o que podemos fazer nesta temporada. Ele chegou tendo feito muitos gols e ganhado muitos títulos, chegou ao clube em que sempre sonhou estar. Se Deus quiser, Mbappé vai poder marcar tantos gols para nós quanto no time anterior e na seleção francesa, e que possa fazer ainda mais pela gente", disse em entrevista ao canal americano "CNN".

Nos últimos dias, o nome de Vini Jr. foi relacionado ao futebol saudita. O Al-Ahli, equipe de Roberto Firmino e Alexsander, ex-Fluminense, seria seu destino. Apesar disso, o brasileiro afirmou que deseja conquistar mais títulos da Liga dos Campeões pelo clube espanhol.

"Vou sempre jogar para estar entre os melhores e, a cada dia que passa no Real Madrid, me sinto mais confiante. Já ganhei duas Champions e jogo com outros que já ganharam seis. Para estar no mais alto nível, é muito mais difícil, então quero continuar nesse nível por muito tempo e poder ganhar tantas Champions quanto Carvajal, Modric, Nacho e Toni (Kroos). Talvez tenhamos um dos melhores times na próxima década e agora temos que mostrar em campo que podemos desempenhar. E eu, junto com meus companheiros a cada jogo, que possamos nos aproximar de um Real Madrid ganhando mais títulos", concluiu.