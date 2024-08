Estádio do Morumbi - Divulgação / São Paulo

São Paulo - A morte do zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, nesta terça-feira, fez o mundo do futebol viajar no tempo e se recordar de outra tragédia vivida em gramados brasileiros em 2004. Naquela temporada, o Morumbi, mesmo local em que o uruguaio passou mal, presenciou a última partida do também zagueiro Serginho.

No dia 27 de outubro de 2004, em partida do Brasileiro daquele ano, o jogador, que tinha 30 anos, que defendia o São Caetano, caiu desacordado por conta de um mal súbito. A partida foi interrompida e horas depois o defensor morreu no Hospital São Luiz, em São Paulo.

Serginho sofreu uma parada cardiorrespiratória e recebeu os primeiros socorros ainda dentro do gramado. O defensor teve seu uniforme rasgado para facilitar o atendimento, mas acabou não resistindo. O atleta do São Caetano havia sido diagnosticado meses antes com uma arritmia cardíaca após exames cardiológicos. Após uma investigação, depois da sua morte, o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira, a o médico do clube, Paulo Forte, foram denunciados por homicídio culposo, mas acabaram absolvidos. O clube paulista acabou punido com a perda de 24 pontos na Série A.

Juan Manuel Izquierdo Viana, jogador do Nacional, do Uruguai, morreu nesta terça-feira, em decorrência de complicações cardíacas. A morte do atleta foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Albert Einstein, onde o atleta estava internado desde a última quinta-feira, quando desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores.



Izquierdo, de 27 anos, deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida.



O boletim médico divulgado no domingo já havia constatado que era grave a condição do jogador e que seu quadro havia piorado depois que foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio. Ele ficou quatro dias na UTI do Einstein, dependente de ventilação mecânica.



Segundo os médicos, o desmaio em campo foi provocado por uma arritmia. Minutos depois, o jogador teve uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo.



Conforme o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, o jogador sofreu uma arritmia cardíaca detectada há dez anos. Izquierdo passou por exames quando tinha 17 anos e atuava na base do Atlético Cerro. "Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado", afirmou Bauzá.